Число удерживаемых в Газе заложников достигло 224, — ЦАХАЛ

CentralAsia (CA) - Число удерживаемых в секторе Газа заложников, согласно последним данным, составляет не менее 224, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

На утреннем брифинге он заявил, что «224 семьи похищенных получили уведомления» о том, что их родственники удерживаются в заложниках. Это число еще может возрасти, отметил он. Ранее израильская армия сообщала о 222 заложниках.

Издание Times of Israel отмечает, что это число не включает в себя четырех женщин, отпущенных ХАМАС.