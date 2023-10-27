ЕБРР поддерживает устойчивое производство кашемира в Монголии

CentralAsia (MNG) - Важность кашемировой промышленности для Монголии, на долю которой приходится почти 40 процентов мирового производства кашемира-сырца, нельзя недооценивать. В стране с населением около 3,4 миллиона человек насчитывается 190 000 пастушеских хозяйств, которые пасут почти 27 миллионов коз. В перерабатывающем секторе занято около 10 000 человек, и почти 90 процентов фабричных рабочих – женщины.

Кашемир – волокно, полученное от коз, обитающих в пустыне Гоби – обычно собирают в марте-апреле, после чего коз прочесывают вручную. Белый, бежевый, теплый серый и коричневый — четыре натуральных цвета монгольского кашемира, а это означает, что страна предлагает самую широкую цветовую гамму.

Этот сырой кашемир транспортируется на перерабатывающие предприятия, где его сортируют по цвету и остевым волосам, а загрязнения удаляют вручную. Затем кашемир промывают, чтобы удалить оставшуюся грязь и пыль, а затем сушат. После высыхания его пропускают через машины для удаления волос и окрашивают. На этапе пряжи (или прядения) партии безворсового кашемира подаются на прядильные машины, которые скручивают волокна в пряжу или нити. Именно тогда рождается прекрасная ткань, известная во всем мире.

Наконец, производители вяжут или ткут пряжу в конечный продукт. Этот длительный процесс, который может занять до полугода, на многих этапах по-прежнему выполняется вручную. Это происходит не потому, что отрасль отсталая, а потому, что многие процессы требуют человеческого участия, чтобы не поставить под угрозу качество.

ЕБРР уже давно работает как с переработчиками, так и с пастухами, занимающимися производством кашемира, чтобы сделать всю цепочку создания стоимости более устойчивой. Существует несколько серьезных препятствий на пути развития местного сектора кашемира. Например, ограниченные прядильные мощности Монголии означают, что страна может перерабатывать только около 4500 тонн из 9300 тонн кашемира-сырца, производимого ежегодно. Строительство прядильного производства потребует значительных инвестиций - около 100 миллионов долларов США. Следовательно, большая часть кашемира-сырца Монголии экспортируется (в основном в Китай) без дополнительной переработки внутри страны.

Для решения подобных проблем ЕБРР работает с правительством Монголии и местными финансовыми учреждениями, чтобы обеспечить адресную поддержку на протяжении всего производственного цикла, от сортировки до отделки. Эта поддержка может варьироваться от индивидуальных финансовых продуктов, включая финансирование оборотного капитала, до консультационных проектов, направленных на улучшение методов ведения сельского хозяйства и управления пастбищами. Конечная цель – раскрыть потенциал отечественного кашемирового сектора, который может приносить до 1,5 миллиардов долларов США ежегодно в экономику Монголии.

Участие ЕБРР важно для этого сектора не только из-за огромного опыта Банка в реализации проектов финансирования «зеленой» экономики, но и из-за его способности решать самые сложные экологические проблемы. Возросший спрос на кашемир со стороны международной индустрии моды означает, что Монголия быстро увеличивает поголовье коз, что приводит к чрезмерному выпасу скота, деградации и опустыниванию пастбищ, что представляет собой реальный риск для Монголии, которая уже серьезно пострадала от изменения климата.

Чтобы оценить воздействие этого процесса на окружающую среду, ЕБРР, ведущий производитель кашемира в стране Gobi, и Альянс устойчивого волокна совместно реализовали трехлетний проект «Поддержка устойчивого производства кашемира». Проект подготовил подробные политические рекомендации, а также практические рекомендации для пастухов по улучшению управления пастбищами и определению подходящих моделей для отслеживания.

Эта работа все еще находится в стадии разработки и потребует значительного опыта и финансовых вложений, но цель благородна: сохранение отрасли и повышение ее устойчивости - это больше, чем экономическая необходимость, это имеет решающее значение для поддержания монгольского образа жизни.

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