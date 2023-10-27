Страны, не имеющие выхода к морю, должны иметь доступ к морским перевозкам — премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия заинтересована в развитии сотрудничества со странами ШОС в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм и информационные технологии, заявил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на 22-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 26 октября в Бишкеке.

Премьер-министр Монголии сообщил, что они развивают инфраструктурные проекты с Россией, а товарооборот между странами увеличился в 6 раз.

«Мы с Китаем восстанавливаем 5 портов и ожидаем, что объем нашего экспорта увеличится в 6 раз. Я вчера встречался с премьер-министром России Мишустиным, и мы подробно обсудили развитие транспортных коридоров между странами», — сказал он.

По его словам, ВВП Монголии увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, премьер-министр Монголии отметил, что морские перевозки должны быть доступны всем странам.

«Хотелось бы вашей поддержки в этом вопросе. И предлагаю отдельно рассмотреть возможность доступа к морским перевозкам для стран, не имеющих выхода к морю», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Он также заявил, что было бы эффективно, если бы страны ШОС поддержали китайскую инициативу «Пояс и путь».

«Как вы знаете, в ШОС входят страны с крупнейшей экономикой, такие как Россия и Китай, которые являются приоритетными в сотрудничестве для Монголии», — сказал премьер-министр.

Завершая свое выступление, он добавил, что Кыргызстан и Монголия очень похожи.

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