Дело 14 чиновников, якобы изменивших географическое название аймака Баян-Өлгий, передано в суд

CentralAsia (MNG) - Прокуратура столицы расследовала дело в отношении 14 чиновников аймака Баян-Өлгий, незаконно изменивших географическое название местности.

По статье 19.16 УК "Незаконное изменение названия земли" составлено обвинительное заключение, которое передано в уголовный суд первой инстанции Чингэлтэйского района.

Напомним, статья 19.16 УК «Незаконное изменение названия местности страны» гласит, что в случае незаконного изменения названия администрации, территориальной единицы, линии границы или местности Монголии в официальных документах или географических картах виновный наказывается штрафом в размере от четырехсот пятидесяти до четырнадцати тысяч единиц (одна единица штрафа равна 1000 /одной тысяче/ тугриков.), либо ограничением права на выезд из страны на срок от шести месяцев до трех лет, либо лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

источник: Middle Asian News

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