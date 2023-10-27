Монголия потратит ₮71 млрд на парламентские выборы в следующем году

CentralAsia (MNG) - Следующие парламентские выборы пройдут в июне 2024 года. На этот раз будут избраны 126 законодателей. Министерство финансов оценило расходы в 39 миллиардов тугриков на парламентские выборы и 32 миллиарда тугриков на местные выборы.

На парламентские выборы 2020 года было потрачено 20,5 млрд тугриков, на местные выборы — 16 млрд тугриков, на общую сумму 37,1 млрд тугриков. Отсюда видно, что расходы на выборы увеличились вдвое за четыре года.

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