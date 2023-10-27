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На Олимпиаду в Париже в Монголии потратят ₮22 млрд

CentralAsia (MNG) -  Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, одном из крупнейших городов Европы. На это крупнейшее международное комплексное спортивное соревнование, которое проводится раз в четыре года, предусмотрено 22 миллиарда тугриков из бюджета Монголии.

Государственный комитет по физическому спорту объявил состав национальной сборной по подготовке к летним Олимпийским и Паралимпийским играм «Париж-2024» и зимним Олимпийским и Паралимпийским играм «Милан-2026». Спортсмены сборной, готовящиеся к Олимпиаде, будут получать ежемесячную зарплату в размере 300 миллионов тугриков.

На сегодняшний день до начала Олимпийских игр осталось 273 дня. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года.

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