Сегодня 62 года со Дня вступления Монголии в ООН

CentralAsia (MNG) - Сегодня исполняется 62 года со Дня вступления Монголии в Организацию Объединенных Наций.

ООН была создана после Второй мировой войны для поддержания международного мира и безопасности и обеспечения равенства между странами. Устав ООН был принят на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 г. и вступил в силу 24 октября 1945 г. Этот день отмечается как День Организации Объединенных Наций.

Монголия подала свою первую заявку на членство в 1946 году, через год после основания Организации Объединенных Наций. С тех пор она подавала заявку на членство в 1947, 1948, 1949, 1952, 1955, 1956 и 1957 годах и рассматривалось четыре раза, но безуспешно. Затем, 27 октября 1961 года, на 16-й сессии Генеральный Ассамблеи ООН приняла резолюцию о принятии Монгольской Народной Республики в члены. Тогда страна еще называлась Монгольская Народная Республика.

Монголия в наши дни также самый активный участник миротворческих военных операций при ООН. Монгольский военный контингент с 2002 года участвует в миротворческой деятельности ООН. С тех пор страна регулярно участвует в миротворческих операциях и привлекает порядка 800–1100 солдат и полицейских. Даже во время пандемии COVID-19 Вооруженные Силы Монголии продолжают выполнять свои обязательства по уставу ООН и отправили 13-й контингент в миротворческие операции в Южный Судан.

Монгольские военнослужащие в голубых касках исполняли свои обязанности в таких странах как Конго, Западная Сахара, Судан, Эфиопия, Эритриа, Грузия, Чад, Южный Судан, Афганистан, Дарфур Судана и в районе Абией, где до сих пор происходят пограничные конфликты.

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