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Монголия: в 2023 году 32 нарушения на таможне из 1578 являются уголовными

CentralAsia (MNG) -  Главное таможенное управление Монголии предоставило информацию о специальных операциях и внутреннем контроле, проводимых таможней, разведкой и полицией.

По итогам 10 месяцев 2023 года Главное таможенное управление выявило 1578 нарушений и уклонений от уплаты налогов в рамках борьбы с нелегальными товарами, ввоз которых на границу Монголии запрещен или ограничен.

  • И 32 из этих действий были преступными, в том числе:
  • 2630 человек пытались провезти 5 видов наркотических средств и психоактивных веществ в 17 раз
  • 4591 грамм золотых слитков пытались пересечь границу в 2 раза
  • Историческое наследие пытались пересечь границу 6 раз.
  • За 1 акцию пытались пересечь границу 375 кг химикатов

В Монголии имеется 1700 систем видеонаблюдения в 10 портах, граничащих с Россией, 13 портах, граничащих с Китаем, 1 аэропорту и 160 контрольных зон в 24 портах.

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