Умер экс-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Ли Кэцян

CentralAsia (CA) - Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер 27 октября в возрасте 68 лет в Шанхае.

Как сообщает Синьхуа, 26 октября у экс-премьера Китая случился внезапный сердечный приступ, и он скончался в 00:10 27 октября после того, «как все меры по спасению оказались безуспешными».

Ли Кэцян с 1997 года был членом Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК). С 2007 года вошел в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. В марте 2008-го был назначен первым вице-премьером Госсовета КНР, в этой должности отвечал за развитие и реформы, энергетику, строительство и здравоохранение.

Ли Кэцян был премьером максимально возможные два срока по пять лет — с 2013 по 2023 годы. В марте его сменил член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая Ли Цян.

Китайскому политику не хватило одного года до неофициального пенсионного возраста для старших руководителей Коммунистической партии Китая.