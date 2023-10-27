За первые 10 месяцев 2023 года Монголия экспортировала 57 тыс. тонн мяса и мясопродуктов

CentralAsia (MNG) - В январе-октябре 2023 года Монголия экспортировала 57 тыс. тонн мяса и мясопродуктов в зарубежные страны. Об этом свидетельствуют данные Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

«Таким образом, экспорт мяса и мясопродуктов из Монголии в ближайшем будущем может превысить допандемийный уровень», — говорится в официальном сообщении.

Правительство Монголии продолжает уделять внимание диверсификации экономики, зависящей от горнодобывающей промышленности путем увеличения объемов поставок мяса на мировой рынок.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, к концу 2022 года в Монголии насчитывалось 71,1 млн голов скота.

По сообщению Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, к настоящему моменту в Монголии осуществляют свою деятельность более 40 мясоперерабатывающих предприятий, имеющих специальные лицензии на экспорт мяса и мясопродуктов.

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