ЦАХАЛ сообщил об убийстве соорганизатора совершенной 7 октября атаки

CentralAsia (CA) - Армия Израиля сообщила об успешной операции совместно с космическим агентством страны, в ходе которой был убит заместитель начальника управления «Хамаса», отвечавший за планирование атаки 7 октября Шади Баруд.

Согласно данным разведки и космического агентства, израильские истребители нанесли удар по местонахождению Шади Баруд. Где именно был нанесен удар, в сообщении ЦАХАЛ не говорится.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, Шади Баруд, замначальника разведуправления «Хамаса», наряду с другим военачальником, Яхьей Синваром, отвечал за планирование атаки 7 октября. До этого Шади Баруд командовал батальоном «Хамаса» в Хан-Юнисе, отвечал за планирование атак, информбезопасность, связь с разведкой движения.

7 октября «Хамас» с территории сектора Газа подверг Израиль массированной ракетной атаке. В ответ израильские власти объявили о начале боевых действий, цель которых полностью уничтожить «Хамас». Сейчас армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа.