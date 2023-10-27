Эммануэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан в ноябре

Эмманюэль Макрон

CentralAsia (KZ) - Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября посетит Казахстан, 2 ноября – Узбекистан.

О том, что Макрон прибудет в Астану с официальным визитом, сообщил сайт президента Казахстана. «В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки», — говорится в сообщении.

О визите президента Франции в Узбекистан проинформировал AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Статус визита – официальный.

В администрации Макрона отметили, что целью сближения Франции с Казахстаном и Узбекистаном является сотрудничество в сфере экономики, «в частности в энергетическом секторе, в вопросах поставок критически важных материалов, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и обороны».

«Франция готова поддержать эти две страны на пути реформ и модернизации, внести вклад в диверсификацию международных связей, поддержать их независимость и суверенитет, а также их намерение укреплять отношения с Европой», — цитирует AFP заявление администрации французского президента.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев посетили Францию с официальными визитами осенью 2022 года с разницей в неделю: Мирзиёев побывал в Париже 21-22 ноября, Токаев – 29-30 ноября.

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