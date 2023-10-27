В Москву прибыла делегация ХАМАС и заместитель главы МИД Ирана. Израиль осудил визит

Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

CentralAsia (CA) - В Москву прибыла делегация движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Я также могу сказать и подтвердить, что представили соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве», - сказала она на брифинге.

Делегацию возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Он провел переговоры с российскими дипломатами. На встрече обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан, сообщили в МИД РФ.

Пресс-служба «Хамаса» сообщила, что Абу Марзук вел переговоры в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

На переговорах, как говорится в сообщении ведомства, российской стороной «подтверждена неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

Кроме того, по словам Захаровой, сейчас в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, он встречается с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Израиля осудило решение российских властей принять в Москве делегацию движения ХАМАС. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

МИД Израиля призвал российские власти «немедленно изгнать террористов ХАМАСа».

«ХАМАС — террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ. Руки главарей ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАСа в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАСа», — говорится в сообщении.

7 октября «Хамас» с территории сектора Газа подверг Израиль массированной ракетной атаке. В ответ израильские власти объявили о начале боевых действий, цель которых полностью уничтожить «Хамас». Сейчас армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа.