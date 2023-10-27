экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москву прибыла делегация ХАМАС и заместитель главы МИД Ирана. Израиль осудил визит
Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)
Член политбюро «Хамаса» Абу Марзук (справа), замглавы МИД РФ Михаил Богданов (в центре)

CentralAsia (CA) -  В Москву прибыла делегация движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Я также могу сказать и подтвердить, что представили соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве», - сказала она на брифинге.

Делегацию возглавляет член политбюро ХАМАС Абу Марзук. Он провел переговоры с российскими дипломатами. На встрече обсуждалось освобождение заложников, захваченных «Хамасом» в Израиле, эвакуация россиян и других иностранных граждан, сообщили в МИД РФ.

Пресс-служба «Хамаса» сообщила, что Абу Марзук вел переговоры в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

На переговорах, как говорится в сообщении ведомства, российской стороной «подтверждена неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

Кроме того, по словам Захаровой, сейчас в Москве находится замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, он встречается с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Израиля осудило решение российских властей принять в Москве делегацию движения ХАМАС. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

МИД Израиля призвал российские власти «немедленно изгнать террористов ХАМАСа».

«ХАМАС — террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ. Руки главарей ХАМАСа запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, расстреляны и сожжены. Они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАСа в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАСа», — говорится в сообщении.

7 октября «Хамас» с территории сектора Газа подверг Израиль массированной ракетной атаке. В ответ израильские власти объявили о начале боевых действий, цель которых полностью уничтожить «Хамас». Сейчас армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com