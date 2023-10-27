экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вспышка сибирской язвы в Казахстане: Один из заболевших умер
Предыстория: В Казахстане новая вспышка сибирской язвы: В одном селе ввели карантин

CentralAsia (KZ) -  Один из заразившихся сибирской язвой жителей посёлка Топар в Карагандинской области Казахстана скончался, сообщили в управлении здравоохранения региона.

«Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжёлой стадией сибирской язвы и наличием серьёзных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью», – сообщили в управлении.

Состояние остальных заразившихся пациентов стабильное, они находятся под наблюдением медиков.

Всего в поселке Топар Карагандинской области сибирская язва была выявлена у троих человека. Выявлено 30 контактных лиц - за ними тоже наблюдают. В населенном пункте объявлен карантин.

Согласно информации пресс-службы, случаи заболевания были зафиксированы после убоя в частном подворье поселка восьмимесячного бычка.

В этом году в Казахстане это не первые случаи заболевания сибирской язвой людей после контакта с мясом больных животных. В августе сибирскую язву выявили у 15 человек в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области. В сентябре в селе Жетыжар в Абайской области ввели ЧС после подозрения у местного жителя на сибирскую язву, но позже власти не подтвердили это заболевание.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com