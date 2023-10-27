Вспышка сибирской язвы в Казахстане: Один из заболевших умер

CentralAsia (KZ) - Один из заразившихся сибирской язвой жителей посёлка Топар в Карагандинской области Казахстана скончался, сообщили в управлении здравоохранения региона.

«Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжёлой стадией сибирской язвы и наличием серьёзных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью», – сообщили в управлении.

Состояние остальных заразившихся пациентов стабильное, они находятся под наблюдением медиков.

Всего в поселке Топар Карагандинской области сибирская язва была выявлена у троих человека. Выявлено 30 контактных лиц - за ними тоже наблюдают. В населенном пункте объявлен карантин.

Согласно информации пресс-службы, случаи заболевания были зафиксированы после убоя в частном подворье поселка восьмимесячного бычка.

В этом году в Казахстане это не первые случаи заболевания сибирской язвой людей после контакта с мясом больных животных. В августе сибирскую язву выявили у 15 человек в селе Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области. В сентябре в селе Жетыжар в Абайской области ввели ЧС после подозрения у местного жителя на сибирскую язву, но позже власти не подтвердили это заболевание.

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