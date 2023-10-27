США нанесли удары по иранским объектам в Сирии после атаки своих баз

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы США по приказу президента Джо Байдена нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки, сообщается на сайте Пентагона.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника передает, что авиаудары нанесли два истребителя F-16, их целью стали склады с оружием и боеприпасами. Это произошло 27 октября в 4:30 утра по местному времени в городе Абу-Камаль на границе с Ираком.

В военном ведомстве заявили, что удары были осуществлены в целях самообороны, они стали ответом на серию атак на американских военнослужащих в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, с этого дня и по 24 октября США и силы коалиции в Ираке и Сирии подверглись атакам с использованием ракет и дронов как минимум 13 раз. В частности, 23 октября, по данным Al Mayadeen, беспилотники нанесли удары по американской базе в Аль-Омар и базе в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

В Минобороны уверены, что ответственность за эти атаки несут поддерживаемые Ираном организации. В результате погиб один гражданин США, еще 21 человек пострадал.

Распоряжение нанести удары Байден отдал «исключительно для защиты американских сил в Ираке и Сирии». В военном ведомстве подчеркнули, что они не имеют отношения к обострению палестино-израильского конфликта, которое продолжается с момента нападения исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не хотят участвовать в дальнейших боевых действиях, «но эти поддерживаемые Ираном нападения неприемлемы и должны прекратиться». Он пообещал, что если атаки продолжатся, Соединенные Штаты «без колебаний примут дальнейшие необходимые меры» для защиты своих граждан.

25 октября Байден сообщил, что предупредил Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи о возможности ответной реакции в случае атак на американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

На следующий день Пентагон объявил, что на Ближнем Востоке дополнительно развернут около 900 военнослужащих «для поддержки региональных усилий по сдерживанию и дальнейшему укреплению потенциала защиты вооруженных сил США».