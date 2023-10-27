Швеция решила депортировать иракского беженца, проводившего акции по сожжению Корана

Салван Момик

CentralAsia (CA) - Миграционные власти Швеции решили аннулировать вид на жительство и депортировать из страны беженца из Ирака Салвана Момика, который с июля по сентябрь провел четыре акции с сожжением Корана.

«Решение приняли 25 октября. Это означает, что его статус (беженца) и вид на жительство будут аннулированы и он будет депортирован»,— сказал телеканалу TV4 представитель миграционного управления страны Еспер Тенгрут. По его словам, депортация связана с предоставлением ложной информации о необходимости предоставления убежища. Помимо высылки из страны Салвану Момику запретят возвращаться на территорию Швеции на пять лет.

В миграционном управлении иракскому беженцу дали время на получение вида на жительство другой страны, поскольку в Ираке Салван Момика «рискует подвергнуться пыткам». Однако Момика сообщил, что не собирается покидать Швецию и подаст апелляцию на решение миграционного управления.

Шведский телеканал SVT добавляет, что уроженец Ирака зарегистрировался в Швеции в качестве иммигранта в апреле 2021 года и получил вид на жительство сроком на три года.

С июня по сентябрь Салван Момика провел на территории Швеции четыре акции с сожжением Корана. Ирак в ответ на это разорвал дипломатические отношения со Швецией и выслал посла из Багдада. В апреле Административный суд страны отменил запрет на демонстрации, в ходе которых сжигают Коран.