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ЦАХАЛ сообщил о новом ночном рейде с бронетехникой в секторе Газа. Видео

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля сообщила, что ночью совершила очередной наземный рейд пехоты, бронетехники и инженерных войск на территории сектора Газа.

Сообщается, что войска 36-й дивизии вошли в сектор Газа, действовали там несколько часов, атакуя объекты ХАМАС.

ЦАХАЛ добавил, что наземные силы сопровождали беспилотники и боевые вертолеты. Рейд был на территорию возле района Шуджайя на востоке Газы.

Все израильские войска покинули район через несколько часов, о пострадавших не сообщается.

The Times of Israel пишет, что эта операция стала второй ночью подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в сектор Газы, перед ожидаемым полномасштабным наземным наступлением.

Вчера, 26 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари говорил, что рейды израильских военных в секторе Газа готовят почву для следующего этапа военной операции. По его словам, такие рейды будут проходить в ближайшие дни. Вчера же сообщалось о танковом рейде в Газе.

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