В выходные в Казахстане ожидается снег

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 28-30 октября ожидаются осадки, преимущественно снег, на севере, в центре и на востоке прогнозируются морозы уже днем, сообщает «Казгидромет».

«Быстрая смена барических образований по-прежнему сохранит неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, с гололедными явлениями и низовой метелью», - сообщают синоптики.

По прогнозу, на севере, в центре и на востоке Казахстана ночью -5-10 и днем -2+3 градусов, на западе и юге страны, наоборот, днем температура воздуха повысится до +10+18 градусов, за исключением крайних западных регионов и горных районов юго-востока республики, где днем ожидается +2+7 градусов.

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