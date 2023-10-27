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Выходные в Узбекистане будут тёплыми

CentralAsia (UZ) -  В пятницу на территории Узбекистана установится погода без осадков, лишь в горных районах в первой половине дня местами пройдут дожди, сообщил Узгидромет. Температура воздуха будет в пределах +20…+25 градусов Цельсия.

В выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и в воскресенье в дневные часы воздух прогреется до +26…+29 градусов.

Такая же сухая и тёплая погода сохранится по стране и в понедельник, 30 октября.

В Ташкенте 27−29 октября без осадков. Температура в пятницу днём будет в пределах +22…+24 градусов, в субботу — +24…+26, в воскресенье прогреется до +26…+28 градусов. Ночная температура будет в пределах +9…+12 градусов.

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