Стрельба в США: Подозреваемого в убийстве 18 человек ищут второй день. В Льюистоне закрыты школы и магазины

CentralAsia (CA) - В США второй день разыскивают резервиста армии США Роберта Карда, устроившего стрельбу в Льюистоне, сообщает «Би-би-си».

В результате массовой стрельбы, по уточнённым данным, 18 человек были убиты и ещё 13 получили ранения. Ранее сообщалось о 22 погибших и 60 пострадавших.

Полиция заявила, что выдала ордер на арест Роберта Карда по восьми пунктам обвинения в убийстве.

«Восемь пунктов, поскольку личности 10 человек не установлены», — заявил полковник полиции штата Мэн Уильям Росс.

Подозреваемый находится на свободе, он вооружён и опасен, добавил Росс. По его словам, стрельба началась в боулинге, где были убиты женщина и шестеро мужчин. Примерно через 10 минут поступило сообщение о стрельбе в соседнем ресторане Schemengees Bar & Grille, где смертельные ранения получили ещё восемь человек. Шестнадцать раненых доставили в местные больницы, трое из них позже скончались.

Вечером 26 октября местные правоохранительные органы и агенты ФБР окружили дом Карда. Полицейские через мегафон приказывали подозреваемому выйти из дома с поднятыми руками. Однако мужчины в доме не оказалось, а представитель департамента общественной безопасности штата Мэн заявил, что офицеры «просто проявляли должную осмотрительность, отслеживая каждую зацепку, пытаясь найти и задержать Карда».

Между тем, в Льюистоне и трёх близлежащих городах по-прежнему действует ограничительный режим. Школы, местные магазины закрылись, многие их них не будут работать и 27 октября. Большинство людей в городе остаются дома. На улицах дежурят полицейские.

Полиция штата Мэн заявила, что подозреваемый недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, о том, что «слышал голоса и угрозы расстрелять военный объект на юге штата Мэн». Летом он был помещён в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения во время обучения в военной академии США. Полиция опровергла более ранние сообщения о том, что Кард был инструктором по стрельбе из огнестрельного оружия.