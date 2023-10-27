МВД: Случаи торговли людьми в Таджикистане увеличились в два раза

- Таджикистан, общество
- 15:16, 27 октября 2023
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CentralAsia (TJ) - Согласно данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, случаи торговли людьми в республике за 9 месяцев текущего года выросли в два раза.
Об этом также говорилось 26 октября в Душанбе на республиканской научно-практической конференции по вопросам торговли людьми, сообщает МВД Таджикистана.
Отмечается, что в январе-сентябре этого года зарегистрировано 42 случая торговли людьми, тогда как в аналогичный период прошлого года было всего 21 случай.
Участники конференции говорили о путях решения проблемы с учетом опыта других стран в этой области, включая меры по предотвращению и защите жертв торговли людьми.
Как правило, торговля людьми - одна из современных форм рабства - имеет международный характер и требует согласованных действий со стороны различных государств.
Были сформулированы научные и практические рекомендации для более эффективной борьбы с такого вида преступлениями, подчеркивая важность сотрудничества и обмена знанием между соответствующими ведомствами в этой области для создания безопасного будущего.
«Таджикистан активно участвует в борьбе с этими негативными явлениями и внедряет ряд значительных и конкретных мер для их преодоления», - передает МВД.
Других подробностей ведомство не сообщает.