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МВД: Случаи торговли людьми в Таджикистане увеличились в два раза

CentralAsia (TJ) -  Согласно данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, случаи торговли людьми в республике за 9 месяцев текущего года выросли в два раза.

Об этом также говорилось 26 октября в Душанбе на республиканской научно-практической конференции по вопросам торговли людьми, сообщает МВД Таджикистана.

Отмечается, что в январе-сентябре этого года зарегистрировано 42 случая торговли людьми, тогда как в аналогичный период прошлого года было всего 21 случай.

Участники конференции говорили о путях решения проблемы с учетом опыта других стран в этой области, включая меры по предотвращению и защите жертв торговли людьми.

Как правило, торговля людьми - одна из современных форм рабства - имеет международный характер и требует согласованных действий со стороны различных государств.

Были сформулированы научные и практические рекомендации для более эффективной борьбы с такого вида преступлениями, подчеркивая важность сотрудничества и обмена знанием между соответствующими ведомствами в этой области для создания безопасного будущего.

«Таджикистан активно участвует в борьбе с этими негативными явлениями и внедряет ряд значительных и конкретных мер для их преодоления», - передает МВД.

Других подробностей ведомство не сообщает.

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