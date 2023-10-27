В Израиле на фоне конфликта были эвакуированы 125 тыс. жителей

CentralAsia (CA) - С начала военного конфликта с «Хамасом» покинули свои дома около 125 тыс. жителей Израиля. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на главу Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля Йорама Ларедо.

«Около 125 тыс. жителей юга и севера были эвакуированы в отели и гостевые дома, финансируемые государством»,— рассказал Йорам Ларедо. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Израиля рекомендовало эвакуированным оставаться в местах временного размещения до конца года.

По последним данным, из-за военного конфликта в Израиле погибли 1,4 тыс. человек. В секторе Газа погибли 7 тыс. человек. Как сообщала армия обороны Израиля, боевики «Хамаса» на данный момент удерживают 224 заложника.