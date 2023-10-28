Луна на 40 млн лет старше, чем считалось ранее, - ученые

CentralAsia (CA) - Проанализировав крошечные лунные кристаллы, собранные астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году, исследователи пересчитали возраст Земной Луны. Хотя предыдущие оценки оценивали возраст Луны в 4,425 миллиарда лет, новое исследование показало, что на самом деле ей 4,46 миллиарда лет — на 40 млн лет больше, чем считалось ранее.

Исследование, проведенное под руководством исследователей из Музея Филда и Университета Глазго, стало возможным благодаря установке атомно-зондовой томографии Северо-Западного университета, которая «определила» возраст самого старого кристалла в образце. Выявив возраст этих характерных кристаллов циркона, обнаруженных скрытыми в пыли, собранной с Луны, исследователи смогли собрать воедино хронологию формирования Луны.

«Это исследование является свидетельством огромного технологического прогресса, которого мы достигли с 1972 года, когда последняя пилотируемая лунная миссия вернулась на Землю. Эти образцы были доставлены на Землю полвека назад, но только сегодня у нас есть необходимые инструменты для проведения микроанализа на требуемом уровне, включая атомно-зондовую томографию», - сказал соавтор исследования Дитер Ишхайм.

Атомарный анализ позволил исследователям подсчитать, сколько атомов в кристаллах циркона подверглось радиоактивному распаду. Когда атом подвергается распаду, он выделяет протоны и нейтроны, превращаясь в различные элементы. Уран, например, распадается на свинец. Поскольку ученые установили, сколько времени требуется для развития этого процесса, они могут оценить возраст образца, посмотрев на соотношение атомов урана и свинца.