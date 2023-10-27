Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН возросло до 57 человек

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 57 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, передает «Би-би-си».

«57 наших коллег погибли в ходе продолжающейся войны в секторе Газа. Отделить палестинцев от ХАМАС при обстрелах невозможно, поэтому необходимо обеспечить защиту всем гражданским и зданиям больниц», - подчеркнул Лаззарини. В четверг сообщалось о 38 погибших сотрудниках БАПОР.

По его словам, еда и вода в секторе заканчиваются, а улицы начали «переполняться нечистотами». Все это может привести к распространению опасных заболеваний, предупреждает Лаззарини.

«Несколько дней назад я предупредил, что мы не сможем продолжить нашу гуманитарную операцию, если не получим запасы топлива. Мое предупреждение остается в силе», — сказал он, добавив, что за последние несколько дней БАПОР «резко ограничило» потребление топлива.

По словам Лаззарини, несмотря на активные переговоры, в сектор Газа было допущено лишь «несколько конвоев» с гуманитарной помощью.

Учитывая нехватку помощи, неясно, как долго БАПОР «сможет продержаться», но, по мнению комиссара, это «определенно не более нескольких дней».