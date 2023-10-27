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Первый снег в Москве. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) -  В Москве выпал первый снег. К утру пятницы, 27 октября, его высота составила около 6 см, согласно прогнозу синоптиков, в течение суток снежный покров может увеличиться до 10 см, сообщает «КоммерсантЪ».

Из-за метели в столичных аэропортах было задержано или отменено более 40 рейсов. Также непогода стала причиной ночного ДТП с участием 16 автомобилей на ТТК в Южнопортовом районе. Из-за гололеда до субботы в регионе объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, снег продержится до начала недели.

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