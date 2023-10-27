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Глобальный индекс мира и безопасности женщин. Какие места заняли страны Центральной Азии?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) -  Кыргызстан занял 95-е из 177 мест в отчете «Индекс мира и безопасности женщин» (Women Peace and Security Index, WPS Index) за 2023 год.

Это худший результат среди стран Центральной Азии. На первом месте в регионе оказался Туркменистан занявший 58-е место, на втором месте Казахстан 70-е место, Таджикистан размещен на 90-й строчке, Узбекистан – на 94-й.

Лучшие показатели в мире – у Дании, Швейцарии и Швеции (первое, второе и третье места соответственно), худшие – у Афганистана (177-е место), Йемена (176) и ЦАР (175).

Россия заняла строчку выше Туркменистана – 56, США оказались на 37 месте, Китай – на 82-м, Турция – на 99-м, Южная Корея – на 30-м (Северная в рейтинге отсутствует), Иран – на 140-м.

При подготовке WPS Index его авторы учитывали ситуацию в странах по 13 показателям, распределенным по трем категориям:

  • инклюзивность (образование, доступ к финансовым услугам, трудоустройство, использование мобильных телефонов, доля женщин в парламенте);
  • справедливость (отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, материнская смертность, предвзятость);
  • безопасность (уровень насилия со стороны интимного партнера, восприятие женщинами своей безопасности в обществе, политическое насилие в отношении женщин, близость к вооруженному конфликту).

Данные для подготовки отчета собраны из таких источников, как агентства ООН, Всемирный банк, глобальные опросы Gallup и других.

Авторы WPS Index подчеркивают, что страны, где женщины чувствуют себя хорошо, как правило, процветают, более миролюбивы, демократичны и лучше подготовлены к адаптации к последствиям изменения климата.

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