Муфтий России на встрече с Путиным высказался о рейдах ОМОН в мечетях

Равиль Гайнутдин

CentralAsia (CA) - Глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин на встрече президента РФ Владимира Путина с религиозными лидерами 25 октября поднял вопрос участившихся рейдов силовых органов во время пятничных молитв в мечетях, сообщается на сайте Духовного управления мусульман РФ.

«В последнее время участились рейды правоохранительных органов во время пятничных богослужений в мечети, поголовные проверки прихожан, доставка задержанных прямо из мечети в военкоматы. Такие действия, мы считаем, не результативны в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с бесконтрольной миграцией, но они вызывают широкий резонанс у общественности, и это становится достоянием республик Средней Азии и стран исламского мира, принимая окраску борьбы с мусульманами. Между тем, как нам сообщают, даже набор в ряды контрактников Министерства обороны начали вести в мечетях», - сказал он.

Он назвал мечети «одним из главных институтов социализации мигрантов и в то же время посетовал на их ограниченные возможности из-за катастрофической нехватки инфраструктуры – мечетей и мусульманских культурных центров в городах-миллионниках».

«Хотелось бы, чтобы строительство мечетей воспринималось властями субъектов федерации в прогосударственном русле, а не под воздействием субъективных оценок», – подчеркнул муфтий.

Ранее СМИ сообщали, что 20 октября мигрантов, которые недавно получили российские паспорта задержали в Котельниках и прямо из мечети автобусом привезли в военный тренировочный центр.