Монголия хочет провести юношеские Олимпийские игры в стране

CentralAsia (MNG) - 141-я конференция МОК прошла 14-17 октября в Мумбаи, Индия. На конференции были обсуждены и одобрены включение в олимпийскую программу Лос-Анджелеса 2028 года флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша и бейсбола/софтбола. Также примечательно, что многие важные вопросы были обсуждены и решены в Олимпийской хартии, например, поправки к основным принципам олимпизма, которые подчеркивают универсальность и право человека на участие в спорте, — рассказал Баттушиг Батболд, член МОК, президент Олимпийского комитета Монголии.

«Организация крупных международных спортивных мероприятий в стране очень важна для развития спорта и экономики. На этой конференции мы еще раз выразили желание организовать конференцию МОК 2027 года в Монголии и провести юношеские Олимпийские игры в 2030 или 2034 году» — сказал он.

Юношеские Олимпийские игры — специальные Олимпийские игры среди молодых спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Проходят как летние, так и зимние Игры. Они проводятся раз в четыре года — летние с 2010 года, а зимние с 2012.

Основная цель Игр — вовлечение в олимпийское движение спортивной молодёжи, её подготовка к сложным психологическим условиям международных стартов, отбор юных талантов к участию в будущих Олимпийских играх.

Летние юношеские Олимпийские игры были организованы в Сингапуре, Китае и Аргентине в 2010, 2014 и 2018 годах соответственно. В 2026 году они пройдут в Сенегале.

Зимние юношеские Олимпийские игры проводились в Австрии, Норвегии и Швейцарии в 2012, 2016 и 2020 годах. В 2024 году они пройдут в Южной Корее.

источник: Middle Asian News

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения