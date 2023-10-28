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Монголия проголосовала за эту резолюцию

CentralAsia (MNG) -  Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Против этой резолюции выступили 14 стран во главе с Австрией, Хорватией, Венгрией, Израилем и США, а 45 стран, включая Албанию, Болгарию, Канаду, Германию, Индию и Украину, воздержались.

Эту резолюцию поддержали 120 стран, включая Монголию.

источник: middleasiannews.com

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