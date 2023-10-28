Стрельба в США. Убивший 18 человек обнаружен мертвым
- Азия и мир, происшествия
- 10:12, 28 октября 2023
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Роберт Кард
|Предыстория: Стрельба в США: Подозреваемого в убийстве 18 человек ищут второй день. В Льюистоне закрыты школы и магазины
CentralAsia (CA) - Мужчина, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, найден мертвым после трех дней поисков, пишет Би-би-си.
«Подозреваемый в стрельбе, произошедшей в среду вечером, найден и скончался», – говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.
Тело 40-летнего Роберта Карда было найдено рядом с центром по переработке мусора. Как сообщают источники AP в полиции, он мог покончить с собой.
В доме, связанном с подозреваемым, была найдена записка, в которой говорилось о самоубийстве. Она была адресована сыну Карда. В доме также был обнаружен мобильный телефон подозреваемого.
Власти не подтвердили эту информацию и отказались подробно рассказать о содержании записки.
Полиция планирует провести пресс-конференцию.
- В результате массовой стрельбы, по уточнённым данным, 18 человек были убиты и ещё 13 получили ранения. Ранее сообщалось о 22 погибших и 60 пострадавших.
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