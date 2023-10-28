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Стрельба в США. Убивший 18 человек обнаружен мертвым
Роберт Кард
Роберт Кард
Предыстория: Стрельба в США: Подозреваемого в убийстве 18 человек ищут второй день. В Льюистоне закрыты школы и магазины

CentralAsia (CA) -  Мужчина, подозреваемый в убийстве 18 человек в штате Мэн, найден мертвым после трех дней поисков, пишет Би-би-си.

«Подозреваемый в стрельбе, произошедшей в среду вечером, найден и скончался», – говорится в сообщении офиса шерифа округа Андроскоггин.

Тело 40-летнего Роберта Карда было найдено рядом с центром по переработке мусора. Как сообщают источники AP в полиции, он мог покончить с собой.

В доме, связанном с подозреваемым, была найдена записка, в которой говорилось о самоубийстве. Она была адресована сыну Карда. В доме также был обнаружен мобильный телефон подозреваемого.

Власти не подтвердили эту информацию и отказались подробно рассказать о содержании записки.

Полиция планирует провести пресс-конференцию.

  • В результате массовой стрельбы, по уточнённым данным, 18 человек были убиты и ещё 13 получили ранения. Ранее сообщалось о 22 погибших и 60 пострадавших.

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