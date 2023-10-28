Из-за взрыва на шахте в Караганде погибло 16 шахтеров

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Число погибших при ЧП на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 16, передает NUR.KZ.

Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде.

На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров. На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте. Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМитталТемиртау».

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