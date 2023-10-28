Израиль в состоянии войны: ЦАХАЛ наращивает наземные операции, танки сосредотачиваются в секторе Газа

Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года // ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

CentralAsia (CA) - ХАМАС заявил рано утром в субботу, что их силы столкнулись с израильскими войсками, и заявил, что они готовы силой противостоять любому наземному вторжению Израиля, сообщает Jpost.

Ранее в палестинских сообщениях говорилось, что между городом Бейт-Ханун и лагерем беженцев Бурейдж на севере Газы идут бои между военнослужащими ЦАХАЛА и боевиками ХАМАС.

Всего несколькими часами ранее палестинские СМИ также сообщили, что израильские танки заняли свои позиции в секторе Газа поздно вечером в пятницу.

Примерно в то же время израильские военно-воздушные силы начали наносить удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа в пятницу вечером.

Незадолго до 2 часов ночи по израильскому времени в мошаве Нетив Хаасара, граничащем с северной частью Газы, прозвучали ракетные сирены.