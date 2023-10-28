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Израиль в состоянии войны: ЦАХАЛ наращивает наземные операции, танки сосредотачиваются в секторе Газа
Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года
Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года
// ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

CentralAsia (CA) -  ХАМАС заявил рано утром в субботу, что их силы столкнулись с израильскими войсками, и заявил, что они готовы силой противостоять любому наземному вторжению Израиля, сообщает Jpost.

Ранее в палестинских сообщениях говорилось, что между городом Бейт-Ханун и лагерем беженцев Бурейдж на севере Газы идут бои между военнослужащими ЦАХАЛА и боевиками ХАМАС.

Всего несколькими часами ранее палестинские СМИ также сообщили, что израильские танки заняли свои позиции в секторе Газа поздно вечером в пятницу.

Примерно в то же время израильские военно-воздушные силы начали наносить удары по объектам ХАМАС на севере сектора Газа в пятницу вечером.

Незадолго до 2 часов ночи по израильскому времени в мошаве Нетив Хаасара, граничащем с северной частью Газы, прозвучали ракетные сирены.

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