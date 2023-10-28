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Почти 40 рейсов задержаны и 4 отменены в аэропортах Москвы
Предыстория: Первый снег в Москве. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) -  Почти 40 рейсов задержаны и 4 отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в субботу утром, сообщает РИА Новости.

Погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве на выходных, прогнозируются снег, гололед.

Вчера в Москве выпал снег, его высота достигала 16 см.

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