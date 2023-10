Российские войска нанесли серию ракетных ударов и ударов беспилотников по Украине

CentralAsia (CA) - Российские войска нанесли серию ракетных ударов и ударов беспилотников по Украине в ночь с 26 на 27 октября, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своем анализе по состоянию 27 октября 2023 года, 17:45 по восточному времени.

ВВС Украины сообщили, что российские войска запустили одну баллистическую ракету «Искандер-М» из Воронежской области и шесть беспилотных летательных аппаратов «Шахед-131/136» из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края, и что украинские войска уничтожили пять шахидов над Херсонской и Николаевской областями.

27 октября, что российские войска запустили более 500 «шахидов», нацеленных на критическую инфраструктуру и военные объекты на Украине в сентябре 2023 года.

Также институт пишет, что украинские войска незначительно продвинулись вперед на восточном (левом) берегу Херсонской области и продолжили наступательные операции в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 октября, показывают, что украинские войска продвинулись дальше на юг под Антоновским автомобильным мостом к северу от Олешек (в 7 км к югу от города Херсон и в 4 км от реки Днепр). Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции в районе Бахмута и на мелитопольском направлении (западная Запорожская область).

Германия и Дания объявили о новых пакетах военной помощи Украине 27 октября. Министерство обороны Дании (МО) объявило о пакете военной материальной поддержки Украины стоимостью 3,7 млрд крон (около 520 млн долларов), который включает танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские боеприпасы и беспилотные летательные аппараты. Правительство Германии объявило о пакете военной помощи стоимостью около 5,4 млрд евро (около 5,7 млрд долларов), который включает зенитные ракеты MARS II и дополнительную систему ПВО IRIS-T SLM.

Основные выводы ISW:

Неустановленные лица предприняли попытку убийства поддерживаемого Россией бывшего украинского политика-сепаратиста Олега Царева 27 октября.

Сообщается, что российские власти арестовали российских граждан, которые якобы использовали Telegram-каналы, в том числе некоторые, которые идентифицируют себя как инсайдерские источники, для вымогательства денег у российских чиновников.

Российские власти, вероятно, принудили украинских военнопленных вступить в «добровольческое» формирование, которое будет воевать в Украине, что явилось бы очевидным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки 27 октября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 26 октября, что российские войска понесли тысячи потерь и потеряли по меньшей мере 125 единиц бронетехники в ходе недавних наступательных операций под Авдеевкой.

Российские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, к юго-западу от города Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья и продвинулись в районе Бахмута.

Рамзан Кадыров объявил о создании второго чеченского добровольческого формирования, названного в честь второго чеченского деятеля, который боролся против правления имперской России.