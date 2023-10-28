ООН приняла арабскую резолюцию по Ближнему Востоку. Поправку с осуждением атаки ХАМАС на Израиль отклонили

CentralAsia (CA) - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную группой арабских стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Как пишет Euronews, в ее поддержку высказались 120 стран.

Предложенная Канадой поправка об осуждении атак ХАМАС на Израиль была отклонена.

Израильский постпред назвал резолюцию позорной и заявил, что ООН лишилась легитимности.

Документ содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.

Большинство европейских стран либо поддержали резолюцию, либо воздержались.

В ЕС продолжаются пропалестинские манифестации. В пятницу сотни людей собрались в Риме, добиваясь прекращения огня.