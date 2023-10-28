ООН приняла арабскую резолюцию по Ближнему Востоку. Поправку с осуждением атаки ХАМАС на Израиль отклонили

- Азия и мир, политика
- 11:42, 28 октября 2023
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CentralAsia (CA) - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную группой арабских стран, с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
Как пишет Euronews, в ее поддержку высказались 120 стран.
Предложенная Канадой поправка об осуждении атак ХАМАС на Израиль была отклонена.
Израильский постпред назвал резолюцию позорной и заявил, что ООН лишилась легитимности.
Документ содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.
Большинство европейских стран либо поддержали резолюцию, либо воздержались.
В ЕС продолжаются пропалестинские манифестации. В пятницу сотни людей собрались в Риме, добиваясь прекращения огня.