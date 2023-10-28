Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 21. Токаев поручил прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау»

- Казахстан, происшествия
- 12:50, 28 октября 2023
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CentralAsia (KZ) - Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21. Информацию подтвердили в «АрселорМиттал Темиртау», передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе «АрселорМиттал Темиртау», в шахте остается 23 шахтера.
«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб», - говорится в сообщении (по ситуации на 12:00).
По предварительным данным компании, причиной аварии стал взрыв газометана в лаве. Начался пожар.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «Арселормиттал Темиртау», сообщает пресс-служба главы государства. Он выразил соболезнования в связи с гибелью горняков и поручил кабмину оказать помощь семьям шахтеров.
Власти начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ (277 ч.3 УК), сообщает Генпрокуратура.
На месте координируют работу следствия первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев.
«АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) входит в состав сталелитейного концерна ArcelorMittal, который приобрел комбинат в середине 1990-х годов. У компании 15 угольных шахт и железорудных рудников в Казахстане; на объетах предприятия неоднократно происхдили аварии. По словам премьер-министра Алихана Смаилова, за последние 15 лет на объектах АМТ погибли свыше 100 человек. Предыдущая крупная авария произошла в августе на шахте «Казахстанская», ее жертвами стали пять человек.
22 августа глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что правительство ведет переговоры с акционерами компании «АрселорМиттал» об их уходе из Казахстана, передает Kursiv.