Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии на шахте

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер, пишет пресс-служба Акорды.

Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде.

На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.

Позднее стало известно, что число жертв выросло до 21.

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