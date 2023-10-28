Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии на шахте
- Казахстан, происшествия
- 13:38, 28 октября 2023
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Касым-Жомарт Токаев
CentralAsia (KZ) - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер, пишет пресс-служба Акорды.
Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде.
На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.
Позднее стало известно, что число жертв выросло до 21.
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