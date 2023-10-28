экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии на шахте
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
Предыстория: Из-за взрыва на шахте в Караганде погибло 16 шахтеров

CentralAsia (KZ) -  Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер, пишет пресс-служба Акорды.

Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде.

На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.

Позднее стало известно, что число жертв выросло до 21.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com