Маск собирается трансформировать соцсеть Х (бывший Твиттер) в сайт знакомств и цифровой банк

// Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

CentralAsia (CA) - Во время видеоконференции, посвященной годовщине поглощения Twitter Илоном Маском, обсуждались новые концепции платформы.

Одна из выдвинутых идей заключалась в том, чтобы включить функции приложения для знакомств в платформу, что соответствовало видению Маска о том, что пользователи должны платить за все на платформе.

Согласно отчету, во время телефонного разговора Маск настаивал на том, что X станет полноценным сайтом знакомств к 2024 году, в дополнение к функционированию в качестве цифрового банка.

Один из участников заявил, что Маск не сообщил подробностей о том, как X превратится в приложение для знакомств, есть ли спрос на такие функции или какие дополнительные изменения в продукте планируются. Однако эта идея согласуется со стремлением Маска к функциям, требующим оплаты, поскольку большинство приложений для знакомств сегодня работают по той или иной модели подписки.

Год назад миллиардер уволил генерального директора и других топ-менеджеров и начал трансформацию платформы социальных сетей, что привело к появлению того, что мы теперь знаем как «X».

Тем временем, в пятницу X выпустила два новых тарифных плана подписки, включая уровень Премиум + для пользователей, готовых платить за доступ без рекламы. Тарифный план Premium +, стоимость которого составляет около 16 долларов в месяц, включает в себя все инструменты и функции, предлагаемые платформой, за вычетом рекламы, говорится в сообщении компании на платформе.

Однако на данный момент он будет доступен для пользователей, получающих доступ к платформе через веб-браузер, добавили в компании. Базовый уровень доступен по цене 3 доллара в месяц, но не без рекламы.

X также планирует объединить видео- и аудиовызовы для некоторых пользователей, стремясь превратить платформу в универсальное приложение.

Маск изучает несколько вариантов широкой монетизации платформы социальных сетей, которую он приобрел за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года.