ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа

- Азия и мир, политика
- 14:37, 28 октября 2023
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CentralAsia (CA) - «Мы по-прежнему не поддерживаем связь с нашим персоналом и медицинскими учреждениями. Я беспокоюсь об их безопасности», - сообщил 28 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в соцсети «Х».
По его словам, сообщения об интенсивных бомбардировках в Газе вызывают крайнюю тревогу.
«При таких обстоятельствах эвакуация пациентов невозможна, равно как и поиск безопасного убежища.
Из-за отключения электричества машины скорой помощи также не могут добраться до пострадавших», - написал он и призвал всех тех, у кого есть власть добиваться прекращения огня, действовать немедленно.
Ранее он сообщал, что ВОЗ потеряла связь со своим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными гуманитарными партнерами на местах.