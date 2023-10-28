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ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа
Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года
Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года
// ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

CentralAsia (CA) -  «Мы по-прежнему не поддерживаем связь с нашим персоналом и медицинскими учреждениями. Я беспокоюсь об их безопасности», - сообщил 28 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в соцсети «Х».

По его словам, сообщения об интенсивных бомбардировках в Газе вызывают крайнюю тревогу.

«При таких обстоятельствах эвакуация пациентов невозможна, равно как и поиск безопасного убежища.

Из-за отключения электричества машины скорой помощи также не могут добраться до пострадавших», - написал он и призвал всех тех, у кого есть власть добиваться прекращения огня, действовать немедленно.

Ранее он сообщал, что ВОЗ потеряла связь со своим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными гуманитарными партнерами на местах.

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