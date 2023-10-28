ВОЗ потеряла связь со своими сотрудниками в секторе Газа

Дым, поднимающийся после израильского авиаудара, виден из Рафаха, на юге сектора Газа, 25 октября 2023 года // ABED RAHIM KHATIB/FLASH90

CentralAsia (CA) - «Мы по-прежнему не поддерживаем связь с нашим персоналом и медицинскими учреждениями. Я беспокоюсь об их безопасности», - сообщил 28 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в соцсети «Х».

По его словам, сообщения об интенсивных бомбардировках в Газе вызывают крайнюю тревогу.

«При таких обстоятельствах эвакуация пациентов невозможна, равно как и поиск безопасного убежища.

Из-за отключения электричества машины скорой помощи также не могут добраться до пострадавших», - написал он и призвал всех тех, у кого есть власть добиваться прекращения огня, действовать немедленно.

Ранее он сообщал, что ВОЗ потеряла связь со своим персоналом в Газе, с медицинскими учреждениями, медицинскими работниками и остальными гуманитарными партнерами на местах.