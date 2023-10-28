Эрдоган призвал Израиль прекратить свои атаки на сектор Газа
- Азия и мир, политика
- 14:45, 28 октября 2023
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Реджеп Тайип Эрдоган
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CentralAsia (CA) - Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки, призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей соцсети «Х».
По его словам, постоянно усиливающиеся израильские бомбардировки сектора Газа, которые усилились прошлой ночью, вновь направлены против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц, что усугубляет гуманитарный кризис.
«Сегодня я приглашаю всех своих братьев на Великий Палестинский митинг в стамбульском аэропорту «Ататюрк», где мы усилим эти призывы и прокричим, что мы вместе с палестинским народом против израильского угнетения», - написал он.
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