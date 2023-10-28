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Эрдоган призвал Израиль прекратить свои атаки на сектор Газа
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Предыстория: Израиль в состоянии войны: ЦАХАЛ наращивает наземные операции, танки сосредотачиваются в секторе Газа

CentralAsia (CA) -  Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки, призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей соцсети «Х».

По его словам, постоянно усиливающиеся израильские бомбардировки сектора Газа, которые усилились прошлой ночью, вновь направлены против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц, что усугубляет гуманитарный кризис.

«Сегодня я приглашаю всех своих братьев на Великий Палестинский митинг в стамбульском аэропорту «Ататюрк», где мы усилим эти призывы и прокричим, что мы вместе с палестинским народом против израильского угнетения», - написал он.

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