29 октября в Казахстане будет объявлен Днем общенационального траура
CentralAsia (KZ) - 29 октября в Казахстане будет объявлен Днем общенационального траура, сообщает Orda.kz.
Сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии
Он сказал, будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.
- Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.
- Позднее стало известно, что число жертв выросло до 21.
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