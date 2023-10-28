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29 октября в Казахстане будет объявлен Днем общенационального траура

CentralAsia (KZ) -  29 октября в Казахстане будет объявлен Днем общенационального траура, сообщает Orda.kz.

Сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии

Он сказал, будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших.

  • Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.
  • Позднее стало известно, что число жертв выросло до 21.
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