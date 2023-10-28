Фото — Токаев встретился с семьями погибших шахтеров

// Акорда

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, пишет 28 октября Акорда.

«От своего имени и от имени правительства выражаю соболезнования. Это трагедия. Я все понимаю, поэтому специально прибыл сюда. Будем принимать меры, в том числе окажем помощь семьям пострадавших. Стоит задача – оказать всемерную помощь по линиям правительства, акимата и благотворительных обществ, чтобы семьи погибших и пострадавших ни в чем не нуждались», - сказал он.

Президент РК сообщил, что 29 октября будет объявлено Днем общенационального траура, и будут приняты соответствующие меры в отношении компании «АрселорМиттал Темиртау».

«Завтра будет объявлен День траура по всей стране. Будем принимать меры. Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на «АрселорМиттал», был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

«Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно определить точное количество пострадавших и нуждающихся в лечении. Третье – в связи с такой катастрофой мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься», – подчеркнул Токаев.

Также он сообщил, что сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтеров.

Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На момент взрыва на шахте находилось 252 человека. По последним данным, погиб 21 человек.

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