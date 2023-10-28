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Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 32
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются, сообщает МЧС Казахстана.

В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО «АрселорМитталТемиртау» задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

  • Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На момент взрыва на шахте находилось 252 человека. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших горняков и поручил прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».
  • 29 октября в Казахстане объявят Днём общенационального траура по погибшим шахтерам.
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