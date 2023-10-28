Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 32

Казахстан, происшествия

16:11, 28 октября 2023

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Иллюстративное фото CentralAsia (KZ) - На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются, сообщает МЧС Казахстана. В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО «АрселорМитталТемиртау» задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На момент взрыва на шахте находилось 252 человека. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших горняков и поручил прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».

29 октября в Казахстане объявят Днём общенационального траура по погибшим шахтерам. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения