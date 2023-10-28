Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 32
- Казахстан, происшествия
- 16:11, 28 октября 2023
- Просмотров: 814
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются, сообщает МЧС Казахстана.
В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО «АрселорМитталТемиртау» задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».
- Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На момент взрыва на шахте находилось 252 человека. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших горняков и поручил прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».
- 29 октября в Казахстане объявят Днём общенационального траура по погибшим шахтерам.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения