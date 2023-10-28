Армия Израиля вошла в сектор Газа и сообщила об ударе по 150 подземным объектам

CentralAsia (CA) - ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 28 октября военно-воздушные силы атаковали 150 подземных объектов на севере сектора Газа.

Армия Израиля сообщила об убийстве боевиков ХАМАС, а также уничтожении тоннелей и другой инфраструктуры, используемой группировкой.

Армия обороны Израиля также сообщила об убийстве «командира воздушных сил» ХАМАС Асема Абу Ракабе. По данным ЦАХАЛ, Ракабе отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную обороны ХАМАС.

Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявил, что наземные подразделения Армии обороны Израиля расширяют свою операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ призвал жителей города Газа в северной части сектора покинуть свои дома и переместиться на юг анклава.