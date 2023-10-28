экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Армия Израиля вошла в сектор Газа и сообщила об ударе по 150 подземным объектам

CentralAsia (CA) -  ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 28 октября военно-воздушные силы атаковали 150 подземных объектов на севере сектора Газа.

Армия Израиля сообщила об убийстве боевиков ХАМАС, а также уничтожении тоннелей и другой инфраструктуры, используемой группировкой.

Армия обороны Израиля также сообщила об убийстве «командира воздушных сил» ХАМАС Асема Абу Ракабе. По данным ЦАХАЛ, Ракабе отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную обороны ХАМАС.

Вечером 27 октября ЦАХАЛ объявил, что наземные подразделения Армии обороны Израиля расширяют свою операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ призвал жителей города Газа в северной части сектора покинуть свои дома и переместиться на юг анклава.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com