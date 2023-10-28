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Палестино-израильский конфликт. Эмир Катара и президент Ирана провели телефонный разговор

CentralAsia (CA) -  Шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает Al Jazeera.

Лидеры двух стран обсудили последние события в конфликте, в дополнение к обсуждению двусторонних отношений и региональных и международных событий, представляющих общий интерес.

Ситуация в Газе также была в центре внимания утреннего телефонного разговора между высшими дипломатами государств Персидского залива и Великобритании, пишет издание.

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