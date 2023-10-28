Палестино-израильский конфликт. Эмир Катара и президент Ирана провели телефонный разговор
- Азия и мир, политика
- 17:07, 28 октября 2023
- Просмотров: 546
CentralAsia (CA) - Шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, сообщает Al Jazeera.
Лидеры двух стран обсудили последние события в конфликте, в дополнение к обсуждению двусторонних отношений и региональных и международных событий, представляющих общий интерес.
Ситуация в Газе также была в центре внимания утреннего телефонного разговора между высшими дипломатами государств Персидского залива и Великобритании, пишет издание.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.