Израиль продолжает наносить авиаудары по Газе, палестинцы отрезаны от внешнего мира, - Би-би-си
- Азия и мир, политика
- 17:23, 28 октября 2023
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CentralAsia (CA) - В Газе все линии связи, включая сотовую связь и интернет, в течение десяти часов были отключены израильскими властями, сообщает Би-би-си.
Израиль продолжает наносить авиаудары по городу, несмотря на то, что это место должно оставаться безопасной частью.
Палестинцы отрезаны от внешнего мира.
Ситуацию в городе Хан-Юнис на юге сектора Би-би-си описало как «состояние паники, страха и хаоса».
На улицах не так много жителей города, но они находятся в панике, не зная что делать в этих обстоятельствах. Жители особенно обеспокоены тем, какой будет следующая фаза израильских атак.
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