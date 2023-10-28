Израиль продолжает наносить авиаудары по Газе, палестинцы отрезаны от внешнего мира, - Би-би-си

CentralAsia (CA) - В Газе все линии связи, включая сотовую связь и интернет, в течение десяти часов были отключены израильскими властями, сообщает Би-би-си.

Израиль продолжает наносить авиаудары по городу, несмотря на то, что это место должно оставаться безопасной частью.

Палестинцы отрезаны от внешнего мира.

Ситуацию в городе Хан-Юнис на юге сектора Би-би-си описало как «состояние паники, страха и хаоса».

На улицах не так много жителей города, но они находятся в панике, не зная что делать в этих обстоятельствах. Жители особенно обеспокоены тем, какой будет следующая фаза израильских атак.