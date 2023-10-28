Условия авиаперелетов становятся суровее из-за роста турбулентности. В чем причина ее усиления?

// Скриншот из WIRED

CentralAsia (CA) - В последнее время пассажиры стали замечать, что турбулентность при авиаперелетах стала усиливаться. Пилот гражданской авиации Андреа Темели и метеоролог Пол Уильямс объяснили Wired, почему возникает турбулентность и что ждет нас в будущем.

Почему усиливается турбулентность?

Турбулентность — это случайное хаотичное движение в любой жидкой среде. Ее можно наблюдать в ванне, чашке кофе и, конечно же, в атмосфере.

Существует множество различных типов турбулентности, но мы поговорим о той, что имеет место при ясном небе. С ней ситуация ухудшается по мере изменения климата. А поскольку связана она с реактивными потоками при полном отсутствии облаков, то бортовые радары не могут засечь ее заранее.

Турбулентность в безоблачной атмосфере возникает из-за сдвига ветра в реактивном потоке. Любой, кто хоть раз поднимался на высотное здание, например, Эйфелеву башню, замечал, что внизу ветра нет, но чем выше поднимаешься, тем сильнее ветер. Увеличение скорости ветра с высотой называется ветровым сдвигом. Когда он чересчур силен, атмосфера попросту не может его сдерживать, и тогда он распадается на части, вызывая турбулентность.

Существуют различные уровни турбулентности: легкая, умеренная, сильная и чрезвычайно сильная.

При сильной турбулентности движение самолета вверх-вниз получает вертикальное ускорение, превышающее один G. В США с серьезной турбулентностью ежегодно сталкиваются около 5 тысяч самолетов, в результате чего пассажиры и бортпроводники получают сотни травм.

Четверо пострадавших в результате сильной турбулентности по пути во Флориду. В авиакомпании заявили, что на рейсе Allegiant Air из Северной Каролины во Флориду травмы получили два пассажира и два бортпроводника

Самолет компании Lufthansa был вынужден сесть в Виргинии из-за серьезной турбулентности, семеро доставлены в больницу

Рейс HawaiianAirlinesв Австралию попал в турбулентность, травмы получили 7 человек

Такого рода травматичные эпизоды из-за турбулентности случаются редко, но умножьте их на количество самолетов, находящихся в небе ежесекундно. Один так точно попадет в зону сильной турбулентности.

Для пилотов важен комфорт пассажиров, поэтому они всегда пытаются выяснить потенциальные места возникновения воздушных ям, чтобы иметь возможность их облететь.

На самолет воздействуют следующие силы: тяга, лобовое сопротивление, подъемная сила и вес. Если воздух — это жидкость, которая удерживает его на весу, то турбулентность представляет собой его незначительное возмущение.

Как глобальное потепление воздействует на турбулентность?

Спутники помогают увидеть трехмерную форму и структуру реактивных течений. По оценкам, потепление в тропических районах планеты наблюдается в течение как минимум 40 лет, и этот эффект увеличивает разницу температур в струйном потоке, вызывая более сильный ветровой сдвиг и порождая более выраженную турбулентность. Такова связь между температурой, сдвигом ветра и турбулентностью.

Вот как выглядела турбулентность в 1979 году, а вот так она выглядит в последние годы.

Видна та же картина, за исключением того, что очаги стали более яркими — здесь существует наиболее высокая вероятность попасть в турбулентность при ясном небе. В некоторых районах шанс составляет до 50-60%.

А вот так зоны турбулентности будут выглядеть в случае дальнейшего глобального потепления.

— Здесь мы наблюдаем суперкомпьютерную симуляцию атмосферы: слева — обычная, а справа — с увеличением уровня углекислого газа, чтобы понять, как в будущем может выглядеть реальный мир при условии роста турбулентности воздушных потоков. Мы видим удвоение, а то и утроение зон сильной турбулентности в безоблачной атмосфере. Через несколько десятилетий в небе станет неспокойно, и турбулентность возрастет на сотни процентов.

А где конкретно будут находиться эти очаги?

Над Северной Атлантикой процент случаев сильной турбулентности возрастет до 55% по сравнению с 1970-ми, в США — на 41% и примерно так же в остальных частях света. Это убедительно доказывает, что турбулентность в безоблачной атмосфере уже начинает усиливаться.

Как будут проходить авиаперелеты, в частности над Северной Америкой и Северной Атлантикой?

— Мы хоть и прогнозируем удвоение или утроение уровня турбулентности через несколько десятилетий, но это будет означать всего лишь увеличение объема атмосферы с воздушными ямами — с 0,1% до 0,2-0,3%. Конечно, из-за этого нам не придется хотя бы частично закрывать воздушное пространство — вряд ли такое вообще возможно. В реальности турбулентность станет более частым явлением, и пилотам придется еще внимательнее следить за соответствующими районами и стараться максимально их избегать.

Как пилоты ведут себя во время турбулентности?

Пилоты в таких случаях при планировании маршрутов полагаются на программы вроде WSI Pilotbrief и Sky Path.

— Вы смотрите на маршрут полета с точки зрения «бога». Большие зеленые круги и красные прямоугольники — это разного рода опасности на пути. Внизу экрана вы видите индикатор профиля в вертикальной плоскости, который показывает, что, если бы пилот остался на высоте 10 тысяч метров, то ближе к концу пути попал бы в отмеченный желто-оранжевым большой участок турбулентности. Поэтому в данном случае, чтобы его избежать, самолет было решено поднять до без малого 12 тысячи метров.

Пилоты также используют программу Sky Path, которая собирает данные о турбулентности во время других рейсов.

Внимание! Обнаружена зона турбулентности!

— Желтым обозначены районы несильной турбулентности, и если навести курсор на любую из точек, например, вот эту оранжевую, то можно увидеть предупреждение об умеренной турбулентности на высоте 12 200 метров.

С учетом данной информации. Пилоты могут принять решение облететь район, например, с помощью корректировки высоты.

— Турбулентность при ясном небе, вызываемая реактивными потоками, возникает, как правило, из-за очень узкой и быстродвижущейся полосы воздуха. Она может иметь всего 600-900 метров в ширину, и ее легко покинуть, если поднять или опустить самолет на несколько сотен метров. Поэтому при попадании в воздушную яму при ясном небе мы первым делом включаем предупреждение о необходимости пристегнуть ремни и связываемся с бортпроводниками. Если трясет сильно, им следует сесть и пристегнуться, а если нет — пройти по салону и убедиться, что все пассажиры находятся на местах. Также мы незамедлительно связываемся с ЦУПом и выясняем, что видят и чувствуют в самолетах впереди нас на разных высотах, а затем принимаем решение о наборе высоты или снижении.

Пилотам также важно миновать неспокойную зону как можно быстрее и безопаснее.

— Большую часть времени полета в таких условиях мы держим все автоматические системы воздушного судна включенными. Часто автомат тяги рекомендуется выключать, потому что в противном случае дроссельные заслонки станут болтаться из-за скорости набегающего потока воздуха, а это вредно для двигателей. Лучше просто зафиксировать и оставить их в одном положении.

В условиях турбулентности пилоты обычно стараются придерживаться скорости маневрирования.

— Это максимальная скорость воздушного судна при ручном управлении, которая не повреждает конструкцию самолета. Для ее достижения нужно немного замедлиться и максимально быстро пройти участок, чтобы пассажиров как можно меньше бросало из стороны в сторону. Авиакомпании постоянно работают над тем, чтобы адаптироваться к динамичной и изменчивой среде в области авиаперевозок, и если из-за климата турбулентность станет усиливаться, то и мы будем развиваться и принимать новые меры борьбы с этим явлением. Во всем многообразии процедур первостепенными станут направленные на то, чтобы этого явления избежать.