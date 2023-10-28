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Токаев объявил 29 октября общенациональный траур в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И.А.Костенко в Карагандинской области объявил 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан.

Минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде. На момент взрыва на шахте находилось 252 человека. Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших горняков и поручил прекратить сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау».

По состоянию на 16:00 были обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжались.

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