В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Эрдоган назвал израильские власти «военными преступниками»

CentralAsia (CA) - В Стамбуле сотни тысяч людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Эрдоган выступил с речью, в которой назвал израильские власти «военными преступниками», сообщает Meduza.

Акция, на которую граждан Турции выйти призвал лично президент страны, проходит на территории аэропорта Ататюрк. По оценке журналистов «Би-би-си», там собрались «сотни тысяч человек». Турецкие власти заявляют, что на акцию вышли около 1,5 миллиона человек.

На митинге выступил и сам Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Турция готовится к тому, чтобы «представить Израиль миру как военного преступника». Он также назвал Израиль «оккупантом» и заявил, что Анкара «ничего не должна» Иерусалиму.

«Те, кто проливает крокодильи слезы по мирным жителям, погибшим в украинско-российской войне, молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа», - сказал Эрдоган.

После этого глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что на фоне резких заявлений Эрдогана ведомство распорядится «вернуть дипломатических представителей, находящихся в Турции, с целью провести переоценку израильско-турецких отношений».