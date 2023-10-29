Глобальный индекс мира и безопасности женщин. Какое место заняла Монголия?

CentralAsia (MNG) - Монголия заняла 46-е из 177 мест в отчете «Индекс мира и безопасности женщин» (Women Peace and Security Index, WPS Index) за 2023 год.

Монголия заняла 6 место в регионе. Из этого региона в мире Сингапур занял 15-е место, Япония — 23-е, Южная Корея — 30-е, Тайвань — 38-е, а Гонконг — 39-е.

Лучшие показатели в мире – у Дании, Швейцарии и Швеции (первое, второе и третье места соответственно), худшие – у Афганистана (177-е место), Йемена (176) и ЦАР (175).

Россия заняла 56-е, Китай – на 82-м, США оказались на 37 месте и Турция – на 99-м.

Кыргызстан занял 95-е место среди стран Центральной Азии. Это худший результат среди стран Центральной Азии. На первом месте в регионе оказался Туркменистан занявший 58-е место, на втором месте Казахстан 70-е место, Таджикистан размещен на 90-й строчке, Узбекистан – на 94-й.

При подготовке WPS Index его авторы учитывали ситуацию в странах по 13 показателям, распределенным по трем категориям:

инклюзивность (образование, доступ к финансовым услугам, трудоустройство, использование мобильных телефонов, доля женщин в парламенте);

справедливость (отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, материнская смертность, предвзятость);

безопасность (уровень насилия со стороны интимного партнера, восприятие женщинами своей безопасности в обществе, политическое насилие в отношении женщин, близость к вооруженному конфликту).

Данные для подготовки отчета собраны из таких источников, как агентства ООН, Всемирный банк, глобальные опросы Gallup и других.

Авторы WPS Index подчеркивают, что страны, где женщины чувствуют себя хорошо, как правило, процветают, более миролюбивы, демократичны и лучше подготовлены к адаптации к последствиям изменения климата.

источник: Middle Asian News

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